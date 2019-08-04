Son araştırma: Ay aslında kaç yaşında?

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Yapılan yeni bir araştırmaya göre Ay, daha önce düşünülenden 100 milyon yıl önce oluştu.

Daha önceleri gezegenimizin uydusunun Güneş Sistemi’nin oluşumundan 150 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülüyordu. Ancak Cologne Üniversitesi Jeoloji ve Maden Bilimi Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Ay, Güneş Sistemi’nin oluşumundan 50 milyon yıl sonra oluştu ki bu da Ay’ın yaşının 4,51 milyar yıl olduğu anlamına geliyor.

Araştırma, Apollo11 görevinden getirilen örneklerde yapılan analizlerle gerçekleştirildi. Alınan örneğin yaşını belirlemek için bilim insanları, taşı oluşturan elementleri inceledi ve hafniyum, uranyum, tungsten gibi nadir elementlere baktılar.

Araştırmanın başyazarı olan Cologne Üniversitesi’nden Dr. Raúl Fonseca, yaptığı açıklamada, “Farklı zamanlarda oluşmuş taşların içerisindeki elementlerin göreceli sayılarını kıyaslayarak her bir örneğin Ay’ın iç katmanları ve magma denizinin soğumasıyla nasıl ilintili olduğunu öğrenmek mümkün” dedi.

Güneş Sistemi’nin ilk 70 milyon yılında meydana gelen radyoaktif çürümeyi barındırdıkları için hafniyum ve tungsten, araştırmanın hedefleri açısından oldukça büyük bir önem arz ediyor. Bilim insanları, Apollo örneklerinin izotoplarını inceleyerek ve laboratuvar deneyleriyle kıyaslayarak buldukları kanıtlarla Ay’ın düşünülenden daha önce oluşmaya başladığını keşfetti.

Ay’ın, Mars büyüklüğündeki bir yapının Dünya’ya çarpmasıyla oluşmuş olması oldukça muhtemel. Çarpışma çok büyük sayıda tozu ve kayayı Dünya’nın yörüngesine fırlattı ve giderek Ay’ın içerisinde katılaştı. İlk oluşmaya başladığında Ay, tamamen magma ile kaplıydı ve soğuyarak kaya halini aldı.

Bu yeni çalışma, gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamak açısından oldukça değerli bir araştırma ve Dr. Peter Sprung’a göre bu Dünya’da değil sadece Ay’da mümkün. Dr. Sprung, yaptığı açıklamada, “Bu tarz araştırmalar Dünya’da artık mümkün değil bu yüzden Ay, gezegensel evrim çalışmaları için eşsiz bir kaynak” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Webtekno)