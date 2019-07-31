İşte yaşam kalitesi en yüksek şehirler!

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Numero, yaşam kalitesi en yüksek şehirler yıl ortası raporunu açıkladı.

Birçok alanda veriler toplayan ve topladığı verileri paylaşan istatistik kuruluşu Numero, 2019 yılı için yıl ortası “Dünyanın Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirleri Listesi”ni açıkladı.

Şehirlerin toplam yaşam kalite puanlarını, satın alma gücü endeksi, güvenlik endeksi, sağlık bakım endeksi, yaşama bedeli endeksi, barınma ücretinin gelire oranı endeksi, trafik endeksi, kirlilik endeksi ve iklim endeksi için ayrı ayrı aldıkları puanlar belirledi.

Listenin zirvesinde Avustralya, Canberra yer aldı. Onu ABD’den Raleigh ve yine Avustralya’dan Adelaide takip etti.

Listenin ilk 10 sırasını oluşturan diğer şehirler ise sırasıyla Madison (ABD), Wellington (Yeni Zelanda), Zürih (İsviçre), Birsbane (Avustralya), Eindhoven (Hollanda), Austin (ABD), Dallas (ABD) oldu. (Kaynak: Webtekno)