İşte dünyanın en pahalı ülkeleri!

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Dünyanın en pahalı ülkeleri sıralamasında 2020'de de İsviçre listenin zirvesinde yer aldı.

Ceoworld dergisinin emlak, barınma, giyecek, taksi ücretleri, internet erişimi, yiyecek, ulaşım, kamu hizmetleri ve lokanta ücretleri gibi temel ihtiyaç unsurlarına göre hazırladığı listede sırasıyla Pakistan, Afganistan ve Hindistan dünyanın yaşanılabilir en ucuz 3 ülkesi olurken, bu ülkeleri Suriye, Özbekistan, Kırgızistan, Tunus, Venezuela ve Kosova takip etti.

Dünyanın en pahalı ülkeleri sıralamasında 2020'de de İsviçre listenin zirvesinde yer aldı. İsviçre'yi diğer Avrupa ülkeleri olan Norveç ve İzlanda takip etti. Asya kıtasının en pahalı ülkesiyse Japonya oldu.

Sıralamada ABD dünyanın en pahalı 20'nci, Rusya 82'nci, İngiltere 27'nci ve Fransa ise 14'üncü ülkesi oldu.

İsviçre, Norveç ve İzlanda'dan sonra dünyanın en pahalı ülkeleri sıralamasında ilk 10'a Japonya, Danimarka, Bahamalar, Lüksemburg, İsrail, Singapur ve Güney Kore girdi.

Dünyada emlak fiyatlarının en yüksek olduğu yer olan şehir devlet Hong Kong ise 11'inci sırada yer aldı. Ada ülkesi Bahamalar aynı zamanda Amerika kıtasının en pahalı ülkesi olarak ABD ve Kanada gibi ülkeleri geride bıraktı.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Listede ABD'nin pahalı şehirlerinden olarak gösterilen New York'un liste puanı 100 olarak hesaplandı. Buna göre toplamda 100 puandan fazla alan ülkeler New York'tan pahalı, bu değerin altında kalan diğer yerlerinse New York'tan ucuz olduğu belirtildi.

EN UCUZ ÜLKELER

Dünyanın en ucuz 3 ülkesi olan Pakistan (21,98), Afganistan (24,24), Hindistan (24,58) 25 puanın altında kaldı.

Öte yandan listede 83,35 puanlı Japonya Asya'nın en pahalı ülkesi olurken, Singapur (81,1) Güney Kore (78,18), Hong Kong (77,22) ve Tayvan (61,37) bu kıtadaki diğer pahalı ülkeler arasında yer aldı.

Ortadoğu'daki en pahalı ülkelerse İsrail (81,15), Katar (64,4), Birleşik Arap Emirlikleri (61,98) ve Lübnan (60,5) oldu.

Dünyanın en pahalı ülkeleri listesinde ilk 20'ye giren tek Afrika ülkesi Seyşeller oldu. Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan ve Afrika sınırlarında kabul edilen Madagaskar'ın kuzeydoğusundaki Seyseller, listeye 19'uncu sıradan girdi. (Kaynak: Euronews)