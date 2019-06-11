Araştırmacılar: Dünya dışı gezegenler yaşanılabilir değil

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California Üniversitesi’nden araştırmacılar, uzaylı yaşamına elverişli olduğu düşünülen gezegenlerin yarısından fazlasının ölü bölgeler olduğunu ve bunun sebebinin oldukça büyük toksik gazlar olduğunu ifade etti.

The Astrophysical Journal dergisinde yayımlanan bir araştırmada, insanlar ve hayvanlar gibi canlılara ev sahipliği yapabilecek olan yaşanabilir bölgelerin yarısından fazlasının atmosferinde bulunan zehirli seviyedeki karbon monoksit ve karbondioksit sebebiyle yaşama elverişli olmadığı hesaplandı.

Araştırmanın yazarlarından Timothy Lyons, “Bu, Dünya’daki yaşamın fizyolojik sınırlarının, evrenin herhangi bir yerindeki karmaşık yaşama kıyas olarak ilk kez alınışı. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, bizimki gibi karmaşık ekosistemler, geleneksel olarak yaşanabilir şeklinde tanımlanmış bölgelerin çoğunda yok” ifadelerini kullandı.

Araştırmanın yazarlarından Christopher Reinhard ise, “Yaptığımız keşif, bu sonsuz gezegenlerden hangisini daha detaylı incelememiz gerektiğini bizlere sunuyor” dedi.

Yaşanabilir bölge olarak adlandırılan gezegenler, yıldızlarına olan mesafelerine göre belirleniyor. (Kaynak: Futurism, Webtekno)