ARAŞTIRMA - Hava kirliliği gençlerin kalbini hedef alıyor

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İngiltere’de yapılan bir araştırmada şehirde yaşayan gençlerin kalplerinde, sanayi ve trafiğe bağlı hava kirliliğine işaret eden milyarlarca parçacık bulunduğu tespit edilirken, uzmanlar bu durumun endişe verici seviyelerde olduğuna dikkat çekti.

İngiltere’deki Lancaster Üniversitesi’nden Profesör Barbara Maher liderliğinde yapılan araştırma, şehirde yaşayan gençlerin kalplerinin, hava kirliliğinin göstergesi olan milyarlarca zehirli parçacık içerdiğini gösterdi.

Araştırma çerçevesinde hava kirliliğinin yüksek olduğu Meksiko’da trafik kazalarında ölen ve geçmişte göğüs travması geçirmemiş 63 gencin kalp dokuları incelendi. Yaş ortalaması 25 olan gençlerin kalplerinde, pompalama kaslarındaki hücrelerde, kontrol grubundaki 9 kişininki ile karşılaştırıldığında demir zengini nano parçacıkların 2 ila 10 kat fazla olduğu görüldü. Hava kirliliğine işaret eden parçacıklara 3 yaşındaki en küçük deneğin kalp dokusunda bile rastlandı.

Uzmanlar, “nano parçacıklara maruz kalmanın, erken kardiyak hasarla doğrudan ilişkili göründüğünü” belirtirken, Profesör Maher, “Bunun başka bir kentte farklı olacağını ummak için kesinlikle hiçbir neden yok” ifadesini kullandı. Her yaştan insanın olumsuz hava koşullarından etkilendiğini dile getiren Maher, özellikle çocuklar için endişelendiğini söyledi. Maher ‘’Genç insanlarda yapılan ölçümlerde hem kalpte hem de beyinde çok erken aşamalarda hasar oluştuğunu gösteren patolojik kanıtlara ulaştık’’ ifadelerini kullandı.

Bilim insanları havadaki karbondioksit miktarının ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturabileceğini ve partikül hava kirliliğinin acilen azaltılması gerektiğini söyledi.

Konuyu küresel bir ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan eden Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya nüfusunun% 90’ından fazlası zehirli hava ile yaşıyor.