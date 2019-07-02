Araştırma: WhatsApp sağlığa yararlı

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Yapılan bilimsel araştırmaya göre, WhatsApp ve benzeri sosyal medya uygulamaları insan sağlığı için yararlı olabilir.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu defa bilimsel bir çalışma ile gündemde.

Edge Hill Üniversitesi'nde görev alan akademisyenlerin araştırmasına göre WhatsApp ve benzeri sosyal medya uygulamaları düşünülenin aksine, insan sağlığı için yararlı olabilir.

Söz konusu araştırmaya göre, WhatsApp'ta arkadaşlarla ve aileyle zaman geçirmenin psikolojik açıdan sağlıklı olduğu sonucuna varıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, araştırmaya katılan WhatsApp kullanıcılarının özgüvenlerinin arttığı ve yalnızlık hissinin azaldığı tespit edildi.