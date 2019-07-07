Firavunun heykeli 6 milyon dolara satıldı

HABER MERKEZİ

Mısır’ın çalıntı olduğunu öne sürdüğü firavun Tutankamon heykeli, Christie’s Müzayade Evi’nde yaklaşık 6 milyon Dolar’a satıldı.

Şüpheli kökeni, diplomatik tartışmaları ve mahkeme tehdidine rağmen, firavun Tutankhamun’u betimleyen büst, 4 Temmuz’da Londra’daki Christie’s müzayedesinde 5.971.285 dolara satıldı.

Eserin hem alıcısı hem de satıcısı anonim. Müzayede evinin sözcüsü, “Alıcı bu durumda isimsiz kalmayı seçti” diyor.

Mısır’ın ünlü arkeoloğu Zahi Hawass ise “Bu, arkeoloji tarihinde kara bir gün. Müzayede evinin kuvarsitten yapılmış bu heykelin Mısır’dan yasal olarak çıktığına dair bir kanıt yok” diyor.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı, Kral Tutankamon heykelinin 1970 yılından bir süre sonra Karnak Tapınağı’ndan yağmalandığına inanıyor.

Christie’s Müzayede Evi, heykelin 1960’larda ya da 1970’lerin başında Prinz (Prens) Wilhelm von Thurn ve Taxis’e (1919-2004) ait olduğunu söyleyerek bunu reddediyor.

Hawass’ın belirttiğine göre, Mısır’ın İngiltere’deki elçiliği şimdiden satışla ilgili itirazda bulundu. Eserin Mısır’a geri gönderilmesi amacıyla hem mahkemeye verecek, hem de UNESCO’ya satışla ilgili resmi bir şikayette bulunulacak.

Hawass, “Müzayede evinin satışa devam etmesi, müzayede evinin etikten yoksun olduğunu gösteriyor” diyor.

Müzayede evi yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

“Tarihsel nesnelerin geçmişle ilgili karmaşık tartışmalar doğurabileceğini biliyoruz; Oysa bugün bizim rolümüz, nesnelerin transferi için en yüksek standartları koruyan şeffaf, meşru bir pazar sunmaya devam etmek.”

Hawass, müzayede evinin heykelleri evlerinin bir köşesine koyması için zengin bir kişiye sattığını, heykelin Mısır’a gönderilmesi durumunda tüm dünyanın görmesi için sergileneceğini belirtiyor. (Kaynak: Live Science, Arkeofili)