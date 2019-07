Dünyanın 1 yıllık doğal kaynakları bugün tükendi

HABER MERKEZİ

Dünya genelinde 29 Temmuz itibarıyla yıllık doğal kaynaklar tükendi ve gelecek yılın hakkından kullanılmaya başlandı.

Küresel Ayak İzi Ağı'nın açıkladığı rakamlara göre, 1 yıllık doğal kaynakların tüketim günü olan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl dünyada 29 Temmuz olarak belirlendi.

İnsan faaliyetleinin doğa ve doğal kaynaklar üzerindeki baskısını sembolize eden tarih, 'ekolojik ayak izi' kavramını da yeniden gündeme getiriyor. Tüketilen kaynakları üretmek ve yaratılan atığı bertaraf etmek için gereken toprak ve su alanını işaret eden ekolojik ayak izi büyüdükçe limit daha erken aşılıyor.

Limit aşımının her sene geri gitmesinin temel nedenleri ise plansız ve kar odaklı sanayileşme ile yaşam tarzı. Toplumun her an daha fazla tüketime itildiği, kullan-at ürünlerin arttığı, enerji politikalarının vasıfsızlaştığı, petrol temelli sanayi ve yaşam tarzı (karbon ayak izi) gibi etkenler limit aşımını hızlandırıyor. Yine aynı şekilde kent planları, gıda üretim modelleri de aşımda önemli etkiye sahip.

“İKİ DÜNYA VARMIŞ GİBİ YAŞIYORLAR”

Dünya Limit Aşım Günü'nün 29 Temmuz olması insanlığın sanki 1 değil, 1,8 dünya varmış gibi tüketerek yaşadığını ortaya koyuyor. Bu tarih 2015 yılında 13 Ağustos, 2016'da 8 Ağustos, 2017'de ise 2 Ağustos olmuştu.

Her ülkenin kaynak kullanım hızı farklı olduğu için Limit Aşım Günü ulusal bazda değişiklikler gösteriyor. Türkiye'nin ulusal limit aşım günü bu yıl 27 Haziran oldu. Doğal kaynaklarının sağladığı 1 yıllık potansiyeli 27 Haziran'da tüketmiş olan Türkiye sanki 2 dünya varmış gibi yaşıyor.

Kaynakları sınırsız bir şekilde tüketmenin sonucunda tüm dünyada ormanlar yok oluyor, balık kaynakları tükeniyor, tatlı su sıkıntısı doğuyor, biyoçeşitlilik yitiriliyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Küresel Ayak İzi Ağı'nın, kötü gidişatı durduracak 4 ana çözüm alanı şöyle:

-Kentlerde otomobil kullanımı yüzde 50 azalırsa, Dünya Limit Aşım Günü 12 gün ilerler.

-Aynı şekilde insanlığın çevre üzerindeki karbon ayak izi yüzde 50 azaltıldığı takdirde 93 gün kazanmış oluruz.

-Gıda israfı yüzde 50 azaltılırsa bu sefer 38 gün kazanılabilir.

-Son olarak dünyadaki bütün ailelerde, gelecekte bir çocuk az doğması durumunda 2050 itibarıyla Dünya Limit Aşım Günü 30 gün gerileyebilir.