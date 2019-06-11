İşte dünyanın en stresli ülkeleri

HABER MERKEZİ

2018 yılında 140 ülke baz alınarak hazırlanan rapora göre, Yunanistan dünyanın en stresli ülkeleri arasında 1’inci sırada yer aldı.

Ajans Press, ülke duygularını baz alan araştırmayı inceledi. GALLUP verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Yunanistan’ın en stresli 1’inci ülke olduğu ortaya çıktı.

Duygu dağılımında en çok stres yaşayan ülke yüzde 69 ile Yunanistan olarak görülürken, ikinci sırada yüzde 58 ile Filipinler, üçüncü sırada ise yüzde 57 ile Tanzanya'nın yer aldığı saptandı. Türkiye ise yüzde 52’lik stres oranıyla 11’inci sırada yer aldı.

Bununla birlikte stres ve endişe duygusunun en fazla 30 ile 49 yaş aralığındaki insanlarda görüldüğü kaydedildi. Maddi gelire oranla yaşanan strese de bakılırken, katılımcılar arasındaki maddi durumu düşük seviye olanların yüzde 68'inin stresli olduğu anlaşıldı.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Geçtiğimiz yıl stres başlığı altında 43 bin 810 haber yansıması tespit edilirken, geçim sıkıntısının insanlar üzerinde olumsuz etkisi gözden kaçmadı.

Listede ilk 10’da şu ülkeler yer alıyor:

1-Yunanistan

2-Filipinler

3-Tanzanya

4-Arnavutluk

5-İran

6-Sri Lanka

7-ABD

8-Uganda

9-Costa Rica

10-Ruanda