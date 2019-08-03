Gizemli bir insan türünün çizimleri bulundu

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Yüz bin yıldan daha önce çizilmiş kemikler, türümüzün soyut düşünce kapasitesine sahip tek insan türü olduğu fikrine meydan okuyor.

Yüz bin yıldan daha önce günümüzde Çin’in doğusu olan bölgede, eski bir insan akrabası kemik üzerine çizim yapmaya karar verdi. Etrafı, kasaplık işlemlerinden geçmiş hayvan kemikleriyle dolu olan bu insan, güneş altında sertleşmiş bir kaburga parçasını seçti ve üzerine yedi paralel çizgi çizdi. Ayrıca bu çizgileri koyu kırmızı pigmentlerden oluşan bir aşı boyasıyla vurguladı.

Şimdi ise bu çizimler, paleoantropologlar arasında büyük bir araştırma konusu. Araştırmacılar, yakınlarda bulunan ikinci bir oyulmuş kemikle birlikte bu küçük parçanın, Doğu Asya’da bulunan kasıtlı sembolik oymalar hakkında en eski kanıtı sunduğuna inanıyor. Eğer bu doğruysa, buluntu, önceki en eski çizimden yaklaşık 60.000 yıl daha eski.

Bu çizimleri yapan sanatçının ait olduğu insan soy ağacının dalı bilinmiyor. Ancak, kemiklerin yakınında bulunan bilinmeyen bir türün fosil kafatasları, çizimlerin türümüz homo sapiens’in el işi olmadığını gösteriyor.

Araştırmanın yazarı Zhanyang Li, “Arkeolojik kazılar gizem dolu; Ne keşfedeceğini asla bilemiyorsun. Gözle görülmeyen küçük bir nesne, tüm anlayışı değiştirebilir” diyor.

Yeni tanımlanan çizgilerin ardındaki amacı veya gerçekten sembol olup olmadıklarını anlamaktan uzak olsak da, yarattıklarının titizliği, eski akrabalarımızın davranışlarının ve doğal dünyayla etkileşimlerinin karmaşıklığını vurguluyor.

Çalışma aynı zamanda, modern insanların soyut düşünmeyi bilen bilişsel kapasiteye sahip tek homininler olduğu fikrini sorguluyor.

Arkeolog Leslie Van Gelder, “Gerçekten heyecan verici bir çalışma. Ne anlama geldiğini bilmek zorunda değiliz, sadece bunu yapan insanlara bunun bir anlamı ifade ettiğini bilmek zorundayız” diyor.

BİR KARALAMAYI KEŞFETMEK

Bilim insanları, Henan Eyaletindeki Linjing bölgesi olarak bilinen açık bir alanda, her biri bir yetişkinin başparmağı büyüklüğündeki iki küçük kemik parçasını keşfetti. Bölge, bir zamanlar, hayvanları ve aç homininleri bölgeye çeken bir bahar geçirmişti.

Araştırmacılar bölgede, atlar, Avrupa bizonları ve yaban eşeklerinden kalma binlerce kemik parçasını ortaya çıkardı. Kemiklerin birçoğu, birçok başarılı avın kanıtı olarak hala tazeyken yapılan kesik izleri taşıyordu. Sahada bulunan taş aletlerden oluşan bir koleksiyon, şaşırtıcı bir şekilde sofistike alet şekillendirme yöntemlerini de ortaya çıkardı.

2016 yılında araştırmacılar daha ilginç bir şeyin ipuçlarını gördü: kasıtlı çizimin kanıtları.

Yapılan çalışmada ekip iki kemikteki çiziklerin şeklini ve düzenini dikkatlice incelemeye başladı, bu da kasaplık kesiklerinden farklı olduklarını ortaya koydu.

Birincisi, kesik izleri çok daha sığdı ve muhtemelen yarı fosilleşmiş bir kaburga üzerine çizildiklerini gösteriyordu. Ancak oyulmuş çizgiler, bir taş aletin uzun kenarının aksine, bir kayanın keskin ucu ile yapıldığını işaret ediyordu.

Analiz aynı zamanda bu kişi hakkında çok sayıda detayı ortaya çıkardı. Söz konusu hominin, muhtemelen çizgilerin asimetrisine ve oymacılığın yönüne bağlı olarak sağ elini kullanıyordu. Aletin silik gözüktüğü noktalarda, hominin taşın ucuyla birkaç kere daha geçiş yaparak neredeyse üst üste binen çizgiler oluşturmuştu.

Mikroskop görüntüleri, kemik parça üzerinde kırmızı pigment kalıntıları olduğunu ortaya çıkardı ve kimyasal analizler, kemiğin bulunduğu tortullarda bulunmayan demir oksit izleri içerdiğini gösterdi.

Bu, pigmentlerin tesadüfi olmadığına işaret ediyor: Gizemli insan akrabası, demir açısından zengin aşı boyasını, çizgilerin üstünü boyamak için kullanmıştı. (Kaynak: National Geographic, Arkeofili)