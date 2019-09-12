Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi

HABER MERKEZİ

Kanada'da bulunan 70 yıl öncesine ait fosiller üzerinde yapılan çalışmalar, dünyanın en büyük kuşu Cryodrakon'u ortaya çıkardı.

Teruzor olarak bilinen nesli tükenmiş uçan sürüngen türünden olan Cryodrakon, Tebeşir Dönemi olarak da anılan Kretase Dönemi'nde yaşıyordu. 200 kilogramı aşkın bir ağırlığa sahip olduğu tahmin edilen 'Buzların Ejderhası' kanat açıklığı ise 10 metreye ulaşıyor.

1972’de ortaya çıkarılan fosil üzerine araştırmalar yapan Londra Queen Mary Üniversitesi Biyoloji Programı Direktörü David Hone, Cryodrakon'unun boyutlarını “Eğer bir hayvanat bahçesinde bir zürafanın yanında durup yüzünü iki kat daha geniş hayal ederseniz ve ön bacaklarına fazladan parmak eklemleri eklerseniz boyutlarını aşağı yukarı gözünüzde canlandırabilirsiniz" sözleriyle tanımladı.

Journal of Vertebrate Paleontology'de yayımlanan çalışmanın başyazarı Hone, yavru kuşlarda görülen ince tüylere sahip olan Cryodrakon'un hayatının büyük bölümünü yerde geçirdiğini düşünüyor.

Kertenkeleler, küçük memeliler ve bebek dinozorları ile beslendiği tahmin edilen uçan sürüngenin dev kanatları sayesinde Kuzey Amerika'ya yayılmış olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Cryodrakon'a ait fosiller, 1972’de bulunduğunda bilim insanları bu kalıntıların önce Quetzalcoatlus olarak bilinen başka bir dev pterosaur türüne ait olduğunu düşündü. David Hone ve ekibinin yıllar süren araştırmaları, fosilin Quetzalcoatlus'dan tamamen farklı bir türe ait olduğunu ortaya çıkardı.

Buzul Ejderhası'nın renkleri hakkında ise henüz çok fazla bir veri bulunmuyor. Dev uçan sürüngenin illüstrasyonu Kanada'da bulunmasına ithafen kırmızı-beyaz renklerde ve sırtında akçaağaç yaprağına benzeyen bir desenle resmedilmiş.

Cryodrakon'a ait boyun kemiği ise yaklaşık 18 santimetre uzunluğunda. (Kaynak: Euronews)