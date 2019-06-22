WHO: Dünyada 50 milyon epilepsi hastası var

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen bir araştırma, dünyada 50 milyona yakın epilepsi hastasını bulunduğunu ve fakir ülkelerde yaşayan epilepsi hastalarının dörtte üçünün ihtiyaçlarına uygun tedaviye ulaşamadığını ortaya koydu.

Epilepsi hastalarının gerekli tedaviyi görememeleri halinde hayata erken veda ettikleri kaydedilen araştırmaya göre, gerektiği şekilde tedavi edilmeyen epilepsi hastalarının erken ölüm oranının, zengin ülkelerdeki epilepsi hastalarına oranla üç misli daha fazla olduğu bildirildi.

Araştırmada hastaların yüzde 23’ünün yaşamları boyunca klinik depresyon, yüzde 20’sinin kaygı ve endişe sorunu taşıdıkları kaydedildi.

Araştırma ayrıca epilepsi hastası çocukların yüzde 30 ila 40 oranında gelişme ve öğrenme zorluklarıyla karşılaştıklarını ortaya koydu.

Uzmanlar, epilepsi hastası çocukların okula gitmeme, yetişkinlerin ise bir işte çalışmama ve evlenmeme eğilimleri gösterdiğini hatırlatıyor.

WHO’nun son yıllarda Gana, Mozambik, Myanmar ve Vietnam’da başlattığı teşhis ve tedavi çalışmalarıyla 6,5 milyon epilepsi hastasının iyileştirildiği hatırlatılırken, epilepsi vakalarının yüzde 25'inin önlenebileceği bildirildi.