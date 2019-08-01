7 yaşında, ağzından 500’den fazla diş çıktı!

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Hindistan’da diş doktorları, 7 yaşındaki bir erkek çocuğunun ağzından 500’den fazla diş çıkardı.

11 Temmuz’da Saveetha Diş Okulu ve Hastanesine götürülen P. Ravindran isimli çocuk, dişindeki şişkinlikten şikayetçi oldu.

Çocuğun röntgeninin ve CT-taramasının yapılmasını isteyen uzmanlar, gördükleri görüntüye oldukça şaşırdı. Çocuğun ağzındaki torbamsı yapıda tam 526 adet diş tespit edildi. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Başkanı Profesörü Pratibha Ramani, daha önce bir bölgede bu kadar çok dişe rastlamadıklarını belirtti.

Doktorlar, bu garip sağlık durumuna sahip çocuğun ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti. Aile bunu kabul etse de çocuğu ikna etmek saatler sürdü. Doktorlar, bu durumu daha başlangıç aşamasında tespit ettiklerini belirtti. Genel anestezi altında 1,5 saat süren işlemlerden ve 5 saatlik ameliyattan sonra doktorlar, 526 dişi aldı. Çıkarılan dişlerin boylarının 0,1 mm ila 15 mm arasında değiştiği ifade edildi. Dişlerin tamamının kanalları, minesi ve taç kısmıyla tam bir diş yapısında olduğu belirtildi.

Ağızda çok fazla diş bulunmasına Hyperdontia adı veriliyor.

Doktorlar, çocuğun ağzında artık 21 diş olduğunu söyledi. Normal şartlar altında çocuklarda 20, yetişkinlerde 32 diş bulunuyor.