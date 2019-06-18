Nesli tükenen pterozorlarla ilgili önemli keşif

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Pterozor olarak bilinen nesli tükenmiş sürüngenler, kayda değer bir kabiliyete sahipti ve doğdukları andan itibaren uçabiliyordu.

Bu keşif oldukça önemli, çünkü günümüzde ya da bildiğimiz yaşam tarihinde başka hiçbir omurgalı canlının bunu yapabildiğine dair kanıt yok.

Ayrıca söz konusu keşfin, dinozor dünyasının bir bütün olarak nasıl çalıştığını anlamak için kritik önem taşıyan pterodaktillerin nasıl yaşadığına dair anlayışımız üzerinde derin bir etkisi var.

Daha önceden, pterozorların, tıpkı kuşlar ya da yarasalar gibi neredeyse tam boyuta ulaştıklarında uçabildikleri düşünülüyordu. Bu varsayım, Çin’de kanatları az gelişmiş olarak bulunan canlıların fosilleşmiş embriyolarına dayanıyordu.

Bununla birlikte, pterodaktililer konusunda uzmanlaşmış bir paleobiyolog olan Dr. David Unwin ve kuş ve sürüngen üremesini araştıran bir zoolog olan Dr Charles Deeming bu hipotezi çürüttü.

Araştırmacılar, Çin’de bulunan embriyoları kuşlarda ve timsahlarda doğum öncesi büyüme ile ilgili verilerle karşılaştırarak, hala erken gelişim aşamasında olduklarını ve yumurtadan çıkmak için henüz çok vakitleri olduğunu tespit etti.

Çin ve Arjantin’de yumurtadan çıkmadan hemen önce ölen embriyoların keşfi, pterodaktillerin doğumdan uçma kabiliyetine sahip olduklarına dair kanıt sağladı.

Dr. David Unwin: “Teorik olarak pterozorların yaptığı, büyümek ve uçmak imkansız, ama bunu bilmiyorlardı, bu yüzden yine de yaptılar” diyor.

Bebek pterodaktiller ve yavru kuşlar veya yarasalar arasındaki diğer bir temel fark, ebeveyn bakımları olmaması ve doğdukları andan itibaren beslenip kendilerine bakmaları gerektiği.

Uçabilme yetenekleri onlara etçil dinozorlardan kaçmak için kullandıkları hayat kurtaran bir yaşam mekanizması verdi. Ancak bu kabiliyet aynı zamanda onların en büyük katillerinden biriydi, çünkü zorlu ve tehlikeli uçuş süreci birçoğunun çok erken yaşta ölmesine yol açtı.

Araştırma aynı zamanda, pterodaktillerin kuşlara ve yarasalara benzer şekilde davrandığı ve bu hayvanlar hakkındaki bazı önemli sorulara olası cevaplar sağladığı yönündeki görüşe karşı çıktı.

Pterozorlar doğumdan itibaren hem uçup hem kendilerini büyütebiliyorlardı. Bu da neden herhangi bir geçmişteki ya da günümüz kuş ve yarasa türünden çok daha büyük muazzam kanat açıklığına erişebildiklerine dair olası bir açıklama sunuyor.

Dr Deeming, “Tekniğimiz, pterozorların kuş ve yarasalardan farklı olduğunu ve bu nedenle karşılaştırmalı anatominin soyu tükenmiş türlerde yeni gelişim modları gösterebileceğini ortaya koydu” diyor. (Kaynak: Science Daily, Arkeofili)