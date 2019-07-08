K24 ÖZEL - Afrinli kardeşlerden yoğurt kovasından bateri

Ercan Dağ / İSTANBUL

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentinden aileleriyle birlikte İstanbul’a göç eden Hüseyin ve İbrahim Şexo kardeşler, aile bütçesine katkıda bulunmak için ellerine baget alıp yoğurt kovalarına vurarak ritim tutturuyor.

Eşini hastalık sonucunda kaybeden 5 çocuk babası Abdullah Şexo, savaş nedeniyle İstanbul’a yerleşmiş.

Babasının, tek başına evin bütün yükünü kaldıramadığını fark eden Hüseyin, internet üzerinden bateri çalmayı öğrenir fakat imkansızlıktan dolayı bateri alamadıkları için, yoğurt kovasıyla çalmaya başlar.

Küçük kardeş İbrahim ise gündüz okula gidiyor, akşamları da İstanbul’un farklı semtlerinde abisi ile beraber yoğurt kovası çalarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Birkaç gün üst üste iş dönüşü çocuklarının eve geç geldiğini fark eden baba Şexo çocuklarına nerede olduklarını sorunca, “Baba sen tek başına zorlanıyorsun bu yüzden biz de yoğurt kovası ile ritimler çıkartıp para kazanıyoruz” cevabını alır.

Çocuklarının ortaya koydukları müzik ile çok sayıda insanın takdirini topladıklarını belirten baba Şexo, çoğu zaman zabıta ekibinin çocuklarını alıkoyduğunu ve bu işi yapmalarına engel olduklarını söylüyor.

K24, Afrinli kardeşlerin yoğurt kovasından baterileriyle para kazanmaya çalışan Afrinli kardeşlerin hikayesine tanıklık etti.