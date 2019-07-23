BİLİM - Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?

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Bilim insanları yıllardır sivrisineklerin neden bazı kişileri daha çok hedef aldığı sorusunu yanıtlamaya çalışıyor.

Bugüne kadar yapılmış birçok araştırma kan grubunun önemli etken olduğuna yer verirken, farklı bilimsel çalışmalar bunun tek başına açıklayıcı bir sebep olmadığını ortaya koyuyor.

Peki sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?

Tıbbi Entomoloji Bilim Dergisi'nin 2004’te yayınladığı bir araştırmaya göre, Asya kaplan sinekleri 0 kan grubundaki kişileri daha çok hedefine alıyor. 64 kişi üzerinde uygulanan araştırmada yüzde 83,3 oranla 0 kan grubundaki insanlar, yüzde 46,52 ile A kan grubuna göre daha çok ısırılıyor.

SİVRİSİNEKLER NEDEN HAMİLE KADINLARI DAHA ÇOK HEDEF ALIYOR?

Diğer yandan 1950 ve 1960’larda yapılan bilimsel çalışmalar ise, nefes verirken salınan karbondioksitin, sivrisineklerin insanları bulmasına yardımcı olduğunu savunuyor.

2013’te yayınlanan bilimsel dergi Cell’in araştırması da, bu bilgiyi doğruluyor. The Lancet bilimsel dergisi ise, 2000 yılında yayınladığı bilimsel çalışmada hamile kadınların nefeslerinde daha çok karbondioksit ve nem bulunduğunu; bu nedenle çocuk bekleyen kadınların diğerlerine oranla daha çok ısırıldığına yer veriyor.

Current Biology’nin Mart 2019’da yayınladığı bir araştırma ise, sivrisineklerin insan vücudu kokusunu, sıcaklığını ve nemini hissedebildiğini ortaya koyuyor. Buna göre hamile kadınların vücut ısısı yüksek olduğu için sivrisinekler tarafından da daha kolay saptanabiliyorlar.

TER, ALKOL VE GİYSİLERİN ROLÜ VAR MI?

Öte yandan Florida Üniversitesi’nde entomolojist (böcek bilimci) Jonathan Day’e göre, sivrisineklerin bazı kişileri daha çok ısırmasında kullandığımız kıyafetlerin renkleri de etkili. NBC News’e röportaj veren Day, koyu, mavi veya kırmızı renkli kıyafetlerin hareket eden insanları daha kolay saptanmasına yardımcı olduğunu vurguluyor.

2002’de Amerika Sivrisinek Kontrolü Derneği Dergisi’nde yayınlanan bilimsel bir araştırma ise alkol tüketiminin sivrisinekleri çektiğine yer veriyor. Söz konusu araştırmaya göre özellikle bira tüketenler sivrisinekler tarafından daha çok ısırılıyor. (Kaynak: Euronews)