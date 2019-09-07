VİDEO - Aşure mateminde ‘İmam Hüseyin’le telefon görüşmesi!’

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Irak’ta her yıl ilginç manzalara sahne olan Aşure matemi törenlerine bir yenisi eklendi: İnsanlar telefonda İmam Hüseyin’le konuştuklarını iddia ediyor!

Aşure matemine katılmak için Kerbela ve Necef’e gelen Şiiler, telefonda İmam Hüseyin’le konuştuklarını belirterek gözyaşı döküyor, dua ediyor. “Telefon hizmeti”ni ise Kerbela ve Necef’teki türbe sorumluları ile Şii din adamları sağlıyor.

Matem tutan kişiler gözyaşları içinde telefonda İmam Hüseyin’le konuştuklarını zannederken, hiç kimse de bu duruma müdahale etmiyor.

Önceki yıllarda da Aşure matemine katılan bazı ziyaretçilerin köpek sesi çıkararak İran’dan gelen kişilerin ayaklarını öptüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bütün bu tuhaf görüntüler yaşanırken, Şii dini merciler ve resmi yetkililer duruma kayıtsız kalırken, hiç kimse yaşananlarla ilgili şüphe duyduğunu dile getiremiyor.