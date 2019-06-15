Orta Çağ’dan kalma deride ejderha detayı

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İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde mühendisler, Orta Çağ’a ait olduğu düşünülen ejderha süslemeli bir deri parçası ortaya çıkardı.

Bir ejderha ya da efsanevi canavar betimlemesine sahip olan deri, Kuzey Yorkshire’daki Hambleton semtinde yer alan Aldwark köyünde, elektrik dağıtım şirketinin York’un elektrik ağına yapılan 300 bin poundluk yatırımının bir parçası olarak keşfedildi.

Söz konusu deri parçası, ejderha veya kanatlı, boynuzlu ve kuyruklu mitolojik bir canavar resmi ile süslenmiş.

Northern Powergrid adlı şirketin Kuzey Yorkshire bölgesi genel müdürü Mike Hammond, “Şehrin geleceğine yatırım yaparken York’un geçmişini bulmak gerçekten heyecan verici” diyor.

Hammond, “Elektrik şebekesinin güvenilirliğini ve esnekliğini artıran ilk çalışma şeması Aldwark, Goodramgate ve Deangate’deki yüksek voltaj kablosunu değiştirmek için yaptığımız işin bir parçası olarak York Arkeoloji Vakfı ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ancak bu kadar ilginç bir şey bulmayı beklemiyorduk. Deri parçasının restorasyonunu ve korunmasını sağlamak için York Arkeoloji Vakfı ile birlikte çalışıyoruz. Bu deri parçası Ortaçağ ejderha tasarımıyla Game of Thrones dizisinden çıkmış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

York Arkeoloji Vakfı’ndan proje görevlisi Toby Kendall, “Northern Powergrid’den gelen ekip ve kazıları tamamlayan müteahhitler ile zamanında iletişim içinde olmak, işleri gecikme olmadan arkeolojik olarak izlememize ve kaydetmemize olanak sağladı” yorumunda bulundu.

Kendall, “İnanılmaz derecede iyi korunmuş ve fevkalade dekore edilmiş deri parçası, 100 yıl önce lağımlar ilk kez kurulduğunda suya gömülmüştü. Deri parçasının bulunması, devam eden çalışmaları gözlemlemenin değerini gösteriyor” şeklinde konuştu. (Kaynak: Yorkpress, Arkeofili)