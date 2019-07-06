Beyni güçlendirecek 5 yöntem

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Ruh Sağlığı Vakfı, kısa süre önce stres araştırması için Birleşik Krallık’ta bir anket gerçekleştirdi.

Ankete katılanların yüzde 74’ü, kendilerini “bunalmış ya da sorunlarla baş edemeyen” kişiler olarak tanımladı.

Yapılan araştırmaya göre stres, beyin etkinliğini psikolojik olarak düşürüyor.

Zihnin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için bazı etkenler söz konusu. Beyni güçlendiren 5 ana etken şöyle:

"NOOTROPİK" VİTAMİN İÇEREN BESİNLER TÜKETMEK

"Nootropik" kelimesi sporcular tarafından iyi bilinen bir tanım. Nootropikler, zihinsel performansı ve beyin sağlığını arttırabilen, özellikle odak, hafıza, irade, ruh hali, yaratıcılık ve verimlilik gibi yönetici işlevleri olan bir maddedir. Nadir bulunan bitki özlerinden elde edilen bu vitaminler beyin gücünü arttırıcı işlevleri sebebiyle çokça tercih ediliyor.

SİHİRBAZLIK NUMARALARI ÖĞRENMEK

Sihirbazlığın beyinde çok fazla pozitif anlamda değişikliğe yol açtığı bilim insanları tarafından kanıtlandı. Nature tarafından yayımlanan bir araştırma, sihirbazlığın karmaşık görsellerin beyinde işlenmesi ve depolanmasını arttırdığını ortaya koydu.

SOSYAL BİR İNSAN OLMAK

Farklı insanlarla bir araya gelmek ve farklı iletişim tarzları geliştirmek, beynimizin gelişimi açısından önemli bir unsur.

GÜN İÇERİSİNDE UYUMAK

Zorlu işlerden sonra beyninizi 100 dakikalık kısa uykularla dinlendirmek, beyninizin güçlenmesine yardımcı olur. Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışma yapmadan önce kısa bir uykuyla kestiren öğrenciler, uyumayan öğrencilere göre yüzde 20 daha yüksek puan aldı.

ÇALIŞIRKEN MÜZİK DİNLEMEK

Bazı araştırmalar, müzik dinleme ile ezberleme, matematik becerilerinin gelişmesi gibi konuların arasında korelasyon (ilişki) olduğunu ortaya çıkardı. (Kaynak: Webtekno)