HABER MERKEZİ
Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’a göç eden şehirler belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il.
2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt verilerinden çıkan sonuca göre, Kürtlerin en çok göç ettiği ve yaşadığı şehrin İstanbul olduğu saptandı.
Söz konusu verilere göre, İstanbul’a en çok göç veren Kürt illeri şöyle:
ERZURUM
Doğum yeri: Erzurum
İstanbul'daki nüfus: 251.299
MALATYA
Doğum yeri: Malatya
İstanbul'daki nüfus: 232.730
KARS
Doğum yeri: Kars
İstanbul'daki nüfus: 160.932
ARDAHAN
Doğum yeri: Ardahan
İstanbul'daki nüfus: 158.896
ERZİNCAN
Doğum yeri: Erzincan
İstanbul'daki nüfus: 158.249
DİYARBAKIR
Doğum yeri: Diyarbakır
İstanbul'daki nüfus: 143.903
MARDİN
Doğum yeri: Mardin
İstanbul'daki nüfus: 139.717
VAN
Doğum yeri: Van
İstanbul'daki nüfus: 137.698
SİİRT
Doğum yeri: Siirt
İstanbul'daki nüfus: 125.960
AĞRI
Doğum yeri: Ağrı
İstanbul'daki nüfus: 116.349
BİTLİS
Doğum yeri: Bitlis
İstanbul'daki nüfus: 115.108
ADIYAMAN
Doğum yeri: Adıyaman
İstanbul'daki nüfus: 114.608
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