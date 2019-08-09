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Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’a göç eden şehirler belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il.

2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt verilerinden çıkan sonuca göre, Kürtlerin en çok göç ettiği ve yaşadığı şehrin İstanbul olduğu saptandı.

Söz konusu verilere göre, İstanbul’a en çok göç veren Kürt illeri şöyle:

ERZURUM

Doğum yeri: Erzurum

İstanbul'daki nüfus: 251.299

MALATYA

Doğum yeri: Malatya

İstanbul'daki nüfus: 232.730

KARS

Doğum yeri: Kars

İstanbul'daki nüfus: 160.932

ARDAHAN

Doğum yeri: Ardahan

İstanbul'daki nüfus: 158.896

ERZİNCAN

Doğum yeri: Erzincan

İstanbul'daki nüfus: 158.249

DİYARBAKIR

Doğum yeri: Diyarbakır

İstanbul'daki nüfus: 143.903

MARDİN

Doğum yeri: Mardin

İstanbul'daki nüfus: 139.717

VAN

Doğum yeri: Van

İstanbul'daki nüfus: 137.698

SİİRT

Doğum yeri: Siirt

İstanbul'daki nüfus: 125.960

AĞRI

Doğum yeri: Ağrı

İstanbul'daki nüfus: 116.349

BİTLİS

Doğum yeri: Bitlis

İstanbul'daki nüfus: 115.108

ADIYAMAN

Doğum yeri: Adıyaman

İstanbul'daki nüfus: 114.608