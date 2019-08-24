Gigi Hadid’den mültecilere destek çağrısı

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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, UNICEF’le ilgili çalışmalarını sosyal medyadan yayınlayarak, Bangladeş’teki yardıma muhtaç insanlara destek çağrısı yaptı.

Mültecileri ziyaret ettiğini dile getiren Hadid, paylaşımında “Rohingya’daki mültecilerin halini gördüm. Orası dünyanın en büyük mülteci kampı” dedi.

Mültecilere destek olunması gerektiğine dikkat çeken Gigi Hadid, “500 binden fazlası çocuk olmak üzere 1 milyon kişi var. Lütfen farkındalık yaratalım. Bir kuruş bile çok değerli” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kardeşi Bella Hadid ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatile giden Hadid hırsızlık olayı yaşadı.

Soyulduğunu söyleyen ünlü model, “Mikonos’u kimseye tavsiye etmem. Paranızı başka yerde harcayın” açıklamasını yapmıştı.