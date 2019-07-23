Gigi Hadid: Ünlü olduğunuzda hayatınız kontrolden çıkıyor

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ABD’li yıldız Gigi Hadid, “Ünlü olduğunuzda hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz zamanlar oluyor. İnsanlar sizi yargılıyor. Küçücük bir hatanız nedeniyle başlıklar ya da fikirler görüyorsunuz” dedi.

Ünlü model Gigi Hadid, Variety dergisine konuk oldu. Kariyer hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki Hadid bilinmeyenlerini anlattı.

Kariyeriyle ilgili en büyük olayın doğru menajeri bulmak olduğunu belirten Hadid, “17 yaşında genç bir model olarak başladığımda, ajansıma gidip ‘Bu kişi benim için çalışmıyor. Benim daha yol gösterici ve vizyonu olan birine ihtiyacım var’ demek zorunda kalmıştım” ifadelerini kullandı.

Hadid, “Şöhret hakkındaki düşünceleriniz nelerdir, bu durumdan sıkıldınız mı?” şeklindeki soruya şu yanııtı verdi:

“Şöhret, her gün öğrendiğim ve başa çıkmaya çalıştığım bir şey. Elbette iniş çıkışlarım oluyor. Kendim hakkında da çok şey öğrendim; kendime dürüst olmayı, kendimi korumayı, kutlamayı ve gerektiğinde iddialı olmayı. Çünkü ünlü olduğunuzda hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz zamanlar oluyor. İnsanlar sizi yargılıyor. Küçücük bir hatanız nedeniyle başlıklar ya da fikirler görüyorsunuz. İnsanlara nazik davranmaya çalıştım ama bu beni suiistimal etmelerine izin verdim anlamına gelmiyor.”

Her zaman feminist olduğunu belirten Hadid, şunları kaydetti:

“Çünkü annemin kendi hayatını kontrol altına fazlasıyla aldığını gördüm. Annemle babam boşanmış olsalar da bu durumun negatif yönlerini asla bana yaşatmadılar. Her zaman birbirlerini desteklediler bu da bana annemdeki gücü gösterdi. Genç yaştayken insanlar arasında bir köprü olmak istediğimi anladım. Böylece de feminist olmayı seçtim.”