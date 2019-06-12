Rihanna: Anne olmayı her şeyden çok istiyorum

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Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, "Şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.

Rihanna, Interview dergisine kapak oldu. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Sarah Paulson ile yaptığı röportajda özel hayatıyla ilgili konuştu.

“Sevgilimi öğrenmek istiyorsanız, onu Google’lamayı deneyin” şeklinde konuşan Rihanna, “Aşık hissediyor musunuz?” sorusuna “Elbette, ona aşığım” yanıtını verdi.

İki yıldır birlikte olduğu Suudi iş insanı Hasan Cemil ile evlilik planı yapmadıklarını belirten ünlü şarkıcı, “Bunu yalnızca Tanrı bilir. Biz plan yaparız, o da güler, öyle değil mi? Ama şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.

Yeni albüm çalışmalarından da bahseden Rihanna, “Keşke bu işi birden bire yapabilsek, şu sıralar çok eğlenceli bir süreçteyiz" diye konuştu.

Rihanna, "Çalışmalardan memnunum ama tam bitmeden piyasaya sürmeyi düşünmüyorum. Acele etmeyi sevmiyorum ama bir yandan da hemen çıksın istiyorum” ifadelerini kullandı.