Orlando Bloom: Maneviyata yöneldim

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Ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom, şu sıralar maneviyata yöneldiğini belirterek, “Enerjiye inanıyorum. Bizler de dünya da enerjiden oluşuyor” dedi

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Legolas ve Karayip Korsanları'nda hayat verdiği Will Turner karakterleriyle kariyerinde zirve yapan İngiliz aktör Orlando Bloom, Flaunt dergisine konuştu.

YENİ DİZİSİYLE GÜNDEMDE

Ünlü yönetmen Guillermo del Toro’nun yapım kadrosunda bulunduğu Carnival Row dizisinde canlandırdığı Rycroft Philostrate karakteriyle gündemde olan 42 yaşındaki oyuncu, “Mülteci krizi ve ırkçılık, hâlâ hayatımızı zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm bu meseleler büyük mercek altında. İçinde bulunduğumuz siyasi hava ve dünya, bu durumu daha da acınaklı hale getiriyor” dedi.

Maneviyata yöneldiğini belirten Bloom, “Enerjiye inanıyorum. Bizler de dünya da enerjiden oluşuyor. Elbette bilim denen bir şey var. Ama düşüncelerimizin, sözlerimizin, eylemlerimizin ve etrafımızdakilerin de bizi oluşturduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar enerjidir” şeklinde konuştu.