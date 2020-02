Modada coronavirüs çözümü: Çinli katılımcılara sanal defile

HABER MERKEZİ

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Milano Moda Haftası, coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin'e destek kampanyası başlattığını duyurdu.

“Sizinleyiz Çin” (China we are with you) başlıklı kampanya çerçevesinde coronavirüs nedeniyle Milano'ya gelemeyecek olan modacı, gazeteci ve alıcılara defile ve etkinlikler sanal olarak gösterilecek.

İtalya Modacılar Odası Başkanı Carlo Capasa, Milano Moda Haftası etkinlik takvimini açıklarken Çin moda sektörüne desteklerini duyurdu.

"Pek çokları gibi duvar örmek yerine Çin ile bir köprü oluşturacağız" diyen Capasa, “Sizinleyiz Çin” kampanyası ile diğer moda haftası düzenleyen ülkelere de öncülük etmek istediklerini aktardı.

Salgın nedeniyle 18-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek moda haftasına katılamayacak olan Çinli gazeteciler, etkinliğin kendilerine sunulacağı servisle; defile, sahne arkası ve röportajları canlı olarak takip etme ve soru sorma imkanı bulacak.

Milano Moda Haftası, aynı zamanda bir Çinli tasarımcının defilesi ile start alacak. Tasarımcının adı henüz açıklanmasa da Avrupa ve ABD’de faaliyet gösteren bir modacı olduğu belirtildi.

İtalya Modacılar Odası, coronavirüs nedeniyle ülkedeki moda sektörünün yılın ilk çeyreğinde negatif bir tablo ile karşılaştığını ve krizin etkisinin yüzde 2 civarında olduğunu duyurdu.