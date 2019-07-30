Kim Kardashian'dan mahkum belgeseli

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Ünlü yıldız Kim Kardashian, ABD'deki cezai yargılama reformuna odaklanan iki saatlik bir belgesel yayınlayacak.

Kim Kardashian, The Justice Project adlı belgeselde Washington DC'deki Columbia Bölgesi Islah Tedavi Tesisi'ne yaptığı ziyaretleri anlatacak.

Kardashian, tesisteki mahkumların birkaçıyla tanıştığı son cezaevi ziyaretinden fotoğrafları ve belgeselle ilgili bilgiyi sosyal medyadan paylaştı.

38 yaşındaki yıldız, "Geçen hafta bir DC hapishanesinde, erkek ve kadınların Georgetown'dan kredi alabilecekleri bir ders veren Georgetown profesörü Dr. Marc Howard'dan çok etkilendim.

Hikayelerini sizinle paylaşmak için sabırsızlandığım hayranlık uyandıran birçok insanla tanıştım" diye yazdı.

Kardashian sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstünde çalıştığım ve Oxygen’de yayınlanacak bir belgesel çektik. Umarım adalet sistemi hakkında benim edindiğim gibi bilgi edinirsiniz."