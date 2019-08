DiCaprio’dan oyuncu adaylarına tavsiyeler

HABER MERKEZİ

Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) filmiyle gündemde olan ünlü yıldız Leonardo DiCaprio film sektörü hakkında konuştu ve oyuncu olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

The Mirror’a konuşan Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino ve Brad Pitt’le çalıştığı Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmi ve sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu.

44 yaşındaki oyuncu, “Film çekmeye dair en güzel şey, filmlerde çalışmak ve bu sektöre girmek isteyenlere söylediğim ilk şey; yaptığınız işin sonsuza kadar pelikülden oluşan bir tarihe kazınmasıdır. Benim gibi, onları izlemeye başlayın, gidin ve sizden önce neler yapıldığını görün “ dedi.

"Kendinizi bu harikaların bazılarıyla karşılaştırın ve işte oradan başlayın" diyen DiCaprio “Daima film izliyorum ve sinema tarihinde yapılanlar beni büyülüyor” ifadelerini kullandı.

Quentin Tarantino, “Bir Zamanlar Hollywood’da” filmiyle ABD gişesinde kendi rekorunu kırmıştı. Filmde Margot Robbie, Austin Butler ve Emile Hirsch gibi isimler de rol alıyor.