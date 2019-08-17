Ünlü oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Peter Fonda, akciğer yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

1969 yapımı efsane film Easy Rider'la hafızalara kazınan Peter Fonda, akciğer yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fonda’nın ölümüyle ilgili açıklama yapan ailesi, “Peter Fonda'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Hayatımızın en üzücü anlarından birinde, kalbimizdeki acıyı ifade etmek için uygun kelimeleri bulamıyoruz. Biz bu tatlı ve zarif adamın kaybına yas tutarken, herkesin onun için dua etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağımsız sinemanın en önemli örneklerinden biri kabul edilen Easy Rider, 1969'da yönetmen Dennis Hopper tarafından Hollwood'un stüdyoya bağımlı projelerine alternatif olarak çekilmişti.

Hopper, Peter Fonda ve Jack Nicholson ile filmin başrollerini paylaşmıştı.

Motosikletleriyle ABD'yi bir uçtan bir uça gezen iki hippinin öyküsünü anlatan film, Heavy Metal tarihinde de önemli bir yere sahip oldu.