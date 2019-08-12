Brexit Partisi liderinden kraliyet ailesiyle ilgili ilginç yorumlar

HABER MERKEZİ

Aşırı sağcı Brexit Partisi'nin Genel Başkanı Nigel Farage, Britanya kraliyet ailesi mensuplarına karşı sert eleştirilerde bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre Farage'ın Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen CPAC'de yaptığı konuşma sırasında basın mensupları içeri alınmadı.

Farage konuşmasında Kraliçe 2’cni Elizabeth'e "O inanılmaz, ilham verici bir kadın. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız" diyerek övgüler yağdırırken, "Oğluna baktığımızda ise Charlie ve iklim değişikliği, aman tanrım. Kraliçenin annesinin biraz kilosu vardı, sürekli sigara ve cin içerdi. 101 yaşına kadar yaşadı. Şimdi Charlie 70 yaşında, Kraliçe uzun süre yaşasın" dedi.

Konuşmasının devamında Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle hakkında da açıklamalarda bulunan Farage, "Nasıl kraliçenin uzun yıllar yaşayıp Charlie'nin kral olmasını engellemesini istiyorsam, William'ın sonsuza kadar yaşayıp Harry'yi engellemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Harry'nin Nazi üniforması giydiği fotoğrafların ortaya çıkmasına göndermede bulunan Farage, "Genç, cesur, şamatacı bir adamdı. Partilere uygun olmayan kıyafetlerle gidiyor, çok içiyor ve karmaşaya sebep oluyordu. Britanya'nın cesur bir askeri olarak Afganistan'da üzerine düşeni yaptı. O genç jenerasyonun son 100 yıldır gördüğü en popüler kraliyet ailesi mensubuydu. Sonra Meghan Markle ile tanıştı ve uçurumdan düştü" diye konuştu.

Brexit Partisi lideri, Harry ve Markle çiftinin sadece iki çocuk yapma kararıyla ilgili olarak, "Dünyada 2.6 milyar Çinli ve Hindistanlı olduğunu düşündüğümüzde onların iki çocuğu olmasının bir anlamı yok" dedi.

Farage'in Brexit Partisi son AP seçimlerinde Britanya'dan en çok oy alan parti olmuştu.