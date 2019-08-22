İşte 2019’un en çok kazanan 10 aktörü

HABER MERKEZİ
Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek oyuncuları belirledi.
Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesi dikkat çekti.
İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları:
1. Dwayne Johnson, kazancı: 89,4 milyon dolar
2. Chris Hemsworth, kazancı: 76,4 milyon dolar
3. Robert Downey Jr., kazancı: 66 milyon dolar
4. Akshay Kumar, kazancı: 65 milyon dolar
5. Jackie Chan, kazancı: 58 milyon dolar
6. Bradley Cooper, kazancı: 57 milyon dolar
7. Adam Sandler, kazancı: 57 milyon dolar8
8. Chris Evans, kazancı: 43,5 milyon dolar
9. Paul Rudd, kazancı. 41 milyon dolar
10. Will Smith, kazancı: 35 milyon dolar
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