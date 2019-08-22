İşte 2019’un en çok kazanan 10 aktörü

HABER MERKEZİ

Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek oyuncuları belirledi.

Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesi dikkat çekti.

İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları:

1. Dwayne Johnson, kazancı: 89,4 milyon dolar

2. Chris Hemsworth, kazancı: 76,4 milyon dolar

3. Robert Downey Jr., kazancı: 66 milyon dolar

4. Akshay Kumar, kazancı: 65 milyon dolar

5. Jackie Chan, kazancı: 58 milyon dolar

6. Bradley Cooper, kazancı: 57 milyon dolar

7. Adam Sandler, kazancı: 57 milyon dolar8

8. Chris Evans, kazancı: 43,5 milyon dolar

9. Paul Rudd, kazancı. 41 milyon dolar

10. Will Smith, kazancı: 35 milyon dolar