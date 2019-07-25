Kübalı şarkıcı: Ünlü olmaktan korkmuştum

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Kübalı şarkıcı Camilla Cabello, kariyerinin başlarında ünlü olmaktan korktuğunu belirterek “Artık hiçbir şeyden çekinmiyorum. Sanırım başlarda ünlü olmaktan korkmuştum” dedi.

Camila Cabello, Clash dergisine özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin başlarında ünlü olmaktan korktuğunu belirten Camilla Cabello, "Magazinciler sürekli peşimde, berbat fotoğraflarıma denk gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki yıldız, kariyeriyle ilgili, “İlk albümümün çıkmasının ardından, yaptığım işe aşık oldum ve kendimi daha canlı hissetmeye başladım. Artık hiçbir şeyden çekinmiyorum. Sanırım başlarda ünlü olmaktan korkmuştum” şeklinde konuştu.

Magazincilerin sürekli peşinde olduğunu söyleyen Cabello, “Paparaziler nerelerde var bilmiyorum. Sürekli süslü gezmiyorum. Sonra bu karelere internette rastlayınca, moralim bozuluyor. Ama bu da benim fedakârlığım olmalı diye düşünüyorum” dedi.