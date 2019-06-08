Pitt’ten Jolie’ye ültimatom

HABER MERKEZİ

Hollywood'un ünlü yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki boşanma anlaşmazlığı devam ederken Pitt’in, Jolie'ye boşanma belgelerini imzalaması için ültimatom verdiği bildirildi.

İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Brad Pitt, ayrı yaşadığı eşi Angelina Jolie'ye boşanma belgelerini imzalaması için ültimatom gönderdi.

Pitt, belgeleri imzalamaması halinde Jolie'yi mali yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Amerikan basını ise Pitt'in boşanma sürecinin uzamasından bunaldığını ancak ültimatomun söz konusu olmadığını yazdı.

44 yaşındaki Jolie Eylül 2016'da 55 yaşındaki Pitt'ten boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. İlişkileri sona eren çift mali konularda anlaşamadığı için hala boşanamadı.

İngiliz basını yargıcın çifte 31 Aralık'a kadar süre tanıdığını yazdı. Angelına Jolie ve Brad Pitt 2005'te tanışmış ve 2014'te Fransa'da evlenmişti.