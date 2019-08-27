İşte en çok kazanan 10 kadın şarkıcı

HABER MERKEZİ

Forbes dergisi, kazancı en yüksek olan (1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 arası) kadın şarkıcıları belirledi.

İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan şarkıcıları ve kazançları:

1. Taylor Swift, kazancı: 185 milyon dolar

2. Beyonce, kazancı: 81 milyon dolar

3. Rihanna, kazancı: 62 milyon dolar

4. Katy Perry, kazancı: 57.5 milyon dolar

5. P!nk, kazancı: 57 milyon dolar

6. Ariana Grande, kazancı: 48 milyon dolar

7. Jennifer Lopez, kazancı: 43 milyon dolar

8. Lady Gaga, kazancı: 39.5 milyon dolar

9. Celine Dion, kazancı: 37.5 milyon dolar

10. Shakira, kazancı: 35 milyon dolar