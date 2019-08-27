İşte en çok kazanan 10 kadın şarkıcı

HABER MERKEZİ
Forbes dergisi, kazancı en yüksek olan (1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 arası) kadın şarkıcıları belirledi.
İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan şarkıcıları ve kazançları:
1. Taylor Swift, kazancı: 185 milyon dolar
2. Beyonce, kazancı: 81 milyon dolar
3. Rihanna, kazancı: 62 milyon dolar
4. Katy Perry, kazancı: 57.5 milyon dolar
5. P!nk, kazancı: 57 milyon dolar
6. Ariana Grande, kazancı: 48 milyon dolar
7. Jennifer Lopez, kazancı: 43 milyon dolar
8. Lady Gaga, kazancı: 39.5 milyon dolar
9. Celine Dion, kazancı: 37.5 milyon dolar
10. Shakira, kazancı: 35 milyon dolar
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