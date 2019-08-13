UNICEF İyi Niyet Elçisi Priyanka Chopra’ye sert tepki: İkiyüzlü

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Pakistanlı bir kadın, Hindistanlı oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Priyanka Chopra'ya "ikiyüzlü" diyerek tepki gösterdi.

Los Angeles'ta yapılan Güzellik Konferansı'na (BeautyCon) katılan Chopra, seyircilerin sorularını yanıtlarken "nükleer savaşa destek vermekle" suçlandı.

Ayesha Malik isimli seyirci, "Senin insanlık hakkında konuşmanı dinlemek biraz zordu çünkü, komşun olarak, bir Pakistanlı olarak senin biraz ikiyüzlü olduğunu biliyorum. 26 Şubat'ta 'Jain Hind #HindistanSilahlıKuvvetleri' şeklinde tweet attın" dedi.

CNN International'ın aktardığına göre "Jai Hind" Hindistanlı siyasetçilerin sıkça kullandığı bir slogan ve "Hindistan'ı selamlayın" anlamına geliyor.

Malik sözlerine, "Sen bir UNICEF barış elçisisin ve Pakistan'a karşı bir nükleer savaşa destek veriyorsun. Benim gibi milyonlarca Pakistanlı sana Bollywood'daki işlerinde destek verdi ve sen nükleer savaş istedin" şeklinde devam etti. Bu açıklamaların ardından görevliler mikrofonu Pakistanlı Malik'in elinden zorla aldı.

Chopra, Malik'in açıklamaları karşısında, "Savaş çok hoşlandığım bir şey değil ama ben bir vatanseverim" dedi.

Chopra'nın bahsi geçen paylaşımı yaptığı 26 Şubat tarihinde Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenlemişti. Pakistan da Hindistan'a benzer şekilde karşılık vermişti. Bu gelişmeler iki ülke arasındaki gerilimin ciddi anlamda tırmanmasına sebep olmuştu.