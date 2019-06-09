Boşanmak için servetinin yarısını istiyor

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Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro’nun eşi Grace Hightower’ın boşanmak için dünyaca ünlü oyuncudan servetinin yarısını istediği belirtildi.

ABD’li ünlü Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro’nun (75) iki kez evlendiği ve şu anda ayrı yaşadığı eşi Grace Hightower’ın (64) boşanmak için servetinin yarısını istediği ortaya çıktı.

2004 yılında ikinci kez evlenirken yapılan evlilik sözleşmesi Hightower’a boşanma halinde 6 milyon dolarlık bir daire, 500 bin dolar nakit ve 1 milyon dolar nafaka verilmesini öngörüyor.

Manhattan’da görülen davada Hightower’ın evlilik dönemindeki zenginleşmesi göz önünde bulundurulduğunda 500 milyon dolarlık servetin yarısını istediği belirtildi. Çiftin, Elliot (21) ve Helen Grace (7) adında iki çocuğu bulunuyor.

De Niro boşanma iddiaları ilk ortaya çıktığında “Grace ve benim iki güzel çocuğumuz var. İlişkimizde zor ama yapıcı bir süreç olan geçiş dönemine giriyoruz. Grace’in harika bir anne olmasıyla gurur duyuyorum ve eşlik görevimizin ebeveynliğe geçtiği süreçte özel hayatımıza saygı gösterilmesini istiyorum” açıklamasını yapmıştı.