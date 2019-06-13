Jessica Biel’den aşı karşıtı lobiye destek

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Ünlü şarkıcı Justin Timberlake ile evli olan oyuncu Jessica Biel, ABD’deki aşı karşıtı lobi için çalışmaya başladı.

Ünlü oyuncu Jessica Biel, ABD’deki aşı karşıtı lobinin temsilcisi olan aktivist Robert F. Kennedy Jr’ın California’daki lobi faaliyetlerine katıldı.

Robert F. Kennedy Jr, Instagram hesabından, birlikte meclis üyelerini ziyaret ettiği Jessica Biel’e övgü dolu sözler sarf etti.

Kennedy Jr, “Cesur Jessica Biel’e California Eyaleti Kongre Binası’ndaki yoğun ve yapıcı gün için teşekkürler” ifadesini kullandı.

Kennedy Jr, Biel ile birlikte 15 kadar yasa koyucuyla görüştüklerini söyleyerek, meclis üyelerinin isimlerini açıklamadı.

The Daily Beast’in haberine göre Jessica Biel ve şarkıcı eşi Justin Timberlake, çocuklarına aşı yaptırmadı. Ancak ünlü çift, konuyla ilgili şimdiye dek kamuoyu önünde konuşmadı.

Kennedy Jr, verdiği bir röportajda, Biel’le ilgili olarak, “Güvenli aşı ve medikal özgürlük için çalışıyor” demişti.