BAFTA’ya ‘1917’ damgası

Oscar ödüllerinden 2 hafta önce verilen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törende geceye, 'en iyi film' de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan, I. Dünya Savaşı'nı konu eden drama filmi "1917" damgasını vurdu. Sam Mendes, "1917" ile 'en iyi yönetmen' ödülünün de sahibi oldu.

24 farklı kategoride verilen ve bu yıl 73'üncüsü düzenlenen ödül töreninde 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü 'Joker' filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix alırken, 'en iyi kadın oyuncu' ödülüne "Judy" filmindeki rolüyle Renee Zellweger layık görüldü.

2019'un en çok konuşulan filmlerinden olan Joker, 'en iyi müzik' ve 'en iyi casting' ödüllerinin de sahibi oldu.

Altın Küre ile birlikte Oscar için "ipucu" niteliği taşıyan BAFTA ödüllerinde kazananlar şöyle:

En İyi Film: "1917"

En İyi Yönetmen: Sam Mendes - "1917"

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix- "Joker"

En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger - "Judy"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - "Once Upon a Time in Hollywood"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern - "Marriage Story"

En İyi Orijinal Senaryo: "Parasite" (Güney Kore yapımı)

En İyi Belgesel: "For Sama"- Waad al-Kateab, Edward Watts

En İyi İngiliz Filmi: "1917"

En iyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): "1917"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Jojo Rabbit" -Taika Waititi

En İyi Animasyon Filmi: "Klaus" - Sergio Pablos, Jinko Gotoh

En İyi Yabancı Film: "Parasite" (Güney Kore yapımı)

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: "1917"- Dennis Gassner, Lee Sandales

En İyi Görsel Efekt: "1917"

En İyi Makyaj ve Saç: "Bombshell" - Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan

En İyi Kostüm Tasarımı: "Little Women" - Jacqueline Durran

En İyi Ses: "1917"- Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson

En İyi Orijinal Müzik: "Joker" - Hildur Guonadottir

En İyi Casting (Oyuncu seçimi): "Joker"

En İyi Düzenleme: "Le Mans 66"- Andrew Buckland, Michael McCusker

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcı: "Bait" - Mark Jenkin (Yazar/Yönetmen), Kate Byers, Linn Waite

En İyi İngiliz Kısa Animasyonu: "Grandad Was A Romantic" - Maryam Mohajer

En İyi İngiliz Kısa Filmi: "Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)" - Carol Dysinger, Elena Andreicheva

Yükselen Yldız Ödülü (Halk oylamasıyla seçildi): Micheal Ward