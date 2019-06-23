Halle Berry’e hırsız şoku

HABER MERKEZİ

Oscar’lı oyuncu Halle Berry'nin Los Angeles'taki evi bir hırsızın hedefi oldu.

59 yaşındaki Ronald Eugene Griffin isimli hırsız, 52 yaşındaki ABD’li yıldızın mülkü için kendisine aitmiş gibi sahte tapu düzenledi.

İlk olarak ocak ayında evin çevresinde dolaşırken görülen hırsız, polise haber verilmesi üzerine ise ortalıktan kayboldu. Ardından mart ayında mülke geri dönen Griffin, bu sefer yanında bir de çilingir getirdi. Evin kilitlerinden birini değiştirmeye yeltenen hırsız, evin çalışanları tarafından fark edildi. Çilingir kilit üzerinde çalışırken polise haber veren çalışanlar, Griffin'in evin yeni sahibi olduğunu iddia ettiğini söylediler.

Hırsız, evin çalışanları tarafından tepki görünce polisi aradı. Polise evin çalışanlarının mülküne izinsiz girdiğini söyleyen Griffin, hazırladığı sahte tapuyu göstererek evin sahibi olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Tapunun sahte olduğunun anlaşılmasıyla birlikte Griffin sahte teminat senedi hazırlama ve hırsızlığa kalkışma suçlamaları ile tutuklandı.

Halle Berry, polise verdiği ifadede Griffin'i tanımadığını ve evinde bulunması için kesinlikle izin vermediğini söyledi.

Polisten gelen bilgiye göre Griffin çalmaya çalıştığı mülkün ünlü oyuncuya ait olduğunu bile bilmiyordu. Yalnızca evi beğendiği için o mülkü hedeflemişti.

Oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Halle Berry’nin başına gelen son olay, hırsızlıkta yeni bir boyut olarak yorumlandı.