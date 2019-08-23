Angelina Jolie’den oğluna veda

HABER MERKEZİ
Brad Pitt ile ayrılık sürecinde sıkıntılı günler geçiren ünlü yıldız Angelina Jolie, evlat edindiği ilk çocuğu Maddox'ı eğitimi için Güney Kore'ye bıraktı.
Ünlü yıldız Angelina Jolie, Kamboçya'dan evlat edindiği ilk çocuğu Maddox'ı eğitimi için Yonsei Üniversitesi'ne gönderdi. Maddox, Güney Kore'de biyomühendislik konusunda yüksek öğrenim görecek.
44 yaşındaki oyuncu büyük oğlu Maddox'ı Güney Kore'de bırakıp ABD'ye evine gitmeye hazırlanırken gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.
Jolie, oğlunun eğitim göreceği üniversitede eğitim yılının ilk gününde de onu yalnız bırakmadı.
Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Jolie, bir öğrencinin sorusu üzerine de "Ağlamamaya çalışıyorum" diye konuştu.
Okuldaki tüm öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Jolie, oğlunu bıraktıktan sonra aynı gün ülkesine döndü.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim