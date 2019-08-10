Lady Gaga’nın Oscar’lı şarkısı için ‘çalıntı’ suçlaması

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Lady Gaga’nın, Bradley Cooper ile birlikte başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısına çalıntı suçlaması yöneltildi.

Steve Ronsen adlı müzisyen, Shallow şarkısının, 2012’de çıkardığı ve SoundCloud’a yüklediği şarkısının anahtar elementleri üzerine kurulduğunu ve aynı üç notalık melodiyi taklit ettiğini iddia etti.

Lady Gaga’ya dava açacağını söyleyen Ronsen’in milyonlarca dolar para talep ettiği öğrenildi.

Lady Gaga’nın avukatı Orin Snyder ise, “Ronsen başarılı bir sanatçının sırtından kolay para kazanmaya çalışıyor” dedi.

Snyder, Lady Gaga’nın dava edilmesi halinde 'şiddetle mücadele edeceğini’ belirtti.

33 yaşındaki şarkıcının savunma ekibi, Steve Ronsen’in kendisine ait olduğunu iddia ettiği üç notalı melodinin yaygın kullanımda olduğunu, geçmişte de çok kullanıldığını söyledi.

Lady Gaga’nın bestelediği Shallow şarkısı Oscar, Grammy ve Altın Küre’de en iyi şarkı ödüllerini kazandı.