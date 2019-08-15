Araştırma: Zeki insanlar ne tür müzik dinliyor?

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Araştırmalar enstrümantal müzikleri tercih edenlerin sözlü şarkıları tercih edenlerden daha zeki olabileceğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları IQ seviyesi ile müzik türleri arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı. Bu çalışma yüksek IQ puanına sahip kişilerin tercih ettiği müzik türünü saptadığı iddiasında.

Oxford Brookes Üniversitesi'nde görev alan Elena Racevska'nın önderliğinde yapılan araştırma kapsamında 467 öğrenciyi bir zeka testine tabi tutuldu.

Öğrencilerden müzik türlerini tercihlerine göre sıralamaları istendi ve bu testin sonunda en yüksek IQ puanlarını alanların ağırlıkla enstrümantal müzikleri tercih ettiği görüldü.

Savanna-IQ hipoteziyle de örtüşen çalışma, Savanna-IQ hipotezinde de belirtildiği üzere daha zeki bireylerin daha alışılmadık şeyler aradıklarını belirtiyor.

Bu da şarkı sözü gibi belirgin içerikleri daha az içeren müzik türlerinin zeki kişiler tarafından daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Araştırma Evolutionary Biological Sciences adlı bilimsel yayında yer aldı.