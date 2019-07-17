Kylie Jenner hastalığını açıkladı

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Şu sıralar özel jetiyle çıktığı lüks tatille gündemde olan ünlü yıldız Kylie Jenner anksiyete (kaygı bozukluğu) ile mücadele ettiğini duyurdu.

Kendi adını taşıyan makyaj ürünleriyle dünyanın en genç milyarderi unvanını alan Kylie Jenner anksiyete ile mücadele ettiğini dile getirdi.

Kızının doğumundan sonra yaşadığı iniş ve çıkışları Instagram paylaşımında dile getiren Kylie, 10 yaşından beri kameralar önünde büyümenin zorluklarını anlattı.

Jenner, "Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim" itirafında bulundu.

21 yaşındaki ünlü yıldız, "Hayatım mükemmel değil ve sosyal medyada gördükleriniz sadece dış görünüş" ifadelerini kullandı.

ANKSİYETE (KAYGI BOZUKLUĞU) NEDİR?

Anksiyete bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Toplumun %18'ini etkisi altına alan bu problem son derece yorucu olmakla birlikte hayat kalitesini düşürür. Psikolojide anksiyete olarak bilinen kaygı, tehlikeli durumlarda, “vücuda meydan okumaya hazır olması gerektiğini haber veren” sinyaldir. Doğal ve gerekli olan kaygı hissedilmeye başlandığında nefes alış verişi ve kalp atışı hızlanarak kaslara daha fazla oksijen gitmesi sağlanmaktadır.

Anksiyete bozukluğu ise kaygı duygusunun bir tehlike yokken kendini göstermesi, uzun süre devam etmesi ve çok güçlü hissedilmesidir ki böyle bir durum söz konusuysa tedavi gereklidir. İleri derecede anksiyete bozukluğu kişileri fazlasıyla rahatsız edebilmekte ve günlük hayattaki işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırabilmektedir.