Ünlü müzisyenden Twitter’a: Düşünce polisinin bir kolusun

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Pink Floyd grubunun eski üyelerinden Roger Waters, Twitter'ın Wikileaks'in tutuklu kurucusu Julian Assange'a destek veren hesaplardan birini engellemesine tepki gösterdi.

George Orwell'in '1984' isimli kitabına göndermede bulunarak Twitter'a 'Büyük Birader' diyen Waters, kurumun gazetecilere baskı uyguladığını ifade etti.

T24'ün haberine göre Waters, yayınladığı videoda Assange'ın bir basın özgürlüğü kahramanı olduğunu söyledi ve ekledi,

"Twitter, hep şüpheleniyorduk, artık eminiz; sen 'Büyük Birader'sin. Sen düşünce polisinin ve baskıcı güçlerin bir kolusun. Basın, ifade ve büyük ihtimalle bütün özgürlükleri bastırmak istiyorsun".

Kapatılan Unity4J hesabı Assange'a destek etkinlikleri ve organizasyonları hakkında bilgi veriyordu.