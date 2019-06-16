Sergio Ramos ve Pilar Rubio evlendi

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Real Madrid’in yıldız futbolcusu Sergio Ramos, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu Pilar Rubio ile evlenirken, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun düğüne katılmaması dikkat çekti.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu Pilar Rubio ile İspanya'nın Sevilla kentinde evlendi.

Görkemli törene çok sayıda ünlü isim de katıldı.

David-Victoria Beckham çifti, Roberto Carlos, Luka Modric ve eşleri de törene katılanlar arasında yer aldı .

Törene Ramos'un yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun katılmaması dikkat çekti.

Öte yandan çiftin özel isteği üzerine davetliler içeriye telefonsuz girdi ve istek üzerine çocukların getirmemesi istendi.

Televizyon sunucusu Pilar Rubio ile üç çocuğu olan Ramos, düğünü için efsanevi müzik grubu AC/DC ile tam 1 milyon euroya anlaştı.