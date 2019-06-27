Messi için düğünü bir yıl bekletti

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Hindistan'da bir futbolsever, düğün gününü Lionel Messi'nin doğum gününe göre ayarladı.

Shibu Cletus, Temmuz 2018'de Jeena ile nişanlandı. Hem kendi hem de Jeena'nın ailesi bir an önce düğünü yapmalarını istedi. Ancak Shibu'nun düğünü bekletmek için geçerli bir mazereti vardı.

Times of India'da yer alan habere göre büyük bir futbolsever olan Shibu, düğün tarihini Barcelonalı yıldız Lionel Messi'nin doğum günü tarihi ile aynı güne getirebilmek için nişanlısını ve ailesini bekletmek zorunda kaldı.

Shibu, durumu şu şekilde anlattı:

"15 Temmuz 2018'de nişanımız vardı. Ailelerimiz düğünü hemen yapmak istediler. Ancak onlara, Messi'nin doğum gününe kadar beklemeleri gerektiğini söyledim. Jeena, futboldan çok anlamasa da bunu kabul etti. Messi'nin doğum gününe kadar bekleyebileceğini ve planlarıma sonuna kadar destek olacağını söyledi."

1 yıllık bekleyişin ardından Shibu ve Jeena, Messi'nin önünde evlendiler...yani, posterlerinin önünde.

Düğünün teması bir futbol sahası şeklindeydi. Messi ise karton posterler halinde salonu süslemişti. Messi'nin yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Pele'nin de posterleri vardı.

Shibu ise tek hayalini şöyle anlattı:

"Futbol sahası şeklinde düzenlenmiş bir salonda, Messi ve diğer futbolcuların önünde Jeena ile evlenmek benim hayalimdi."