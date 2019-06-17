Madonna’dan sosyal medyayla ilgili sert sözler

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Dünyaca ünlü yıldız Madonna sosyal medyayla ilgili "İnsanlar birbirlerinin onayını kazanmak için köle olmuş” dedi.

Son çıkardığı Madame X albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Madonna, The Sun gazetesine konuştu.

Son dönemde Eurovision'a katılması sonucu aldığı tepkilerle de gündemde olan Madonna, sosyal medyaya veryansın etti.

Instagram hesabında 13.8 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçı şöyle konuştu:

“O platform kötü hissetmek için yaratılmış. Kendinizi, sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsunuz. İnsanlar birbirlerinin beğenilerini ve onayını kazanmak için köle olmuş.”

Madonna daha önce yaptığı bir açıklamada ise çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu dile getirmiş, "Onlarla ilişkimi gerçekten bitirdi. Teknoloji hayatlarının o kadar büyük bir parçası oldu" ifadelerini kullanmıştı.