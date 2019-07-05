Kanye West kendi kilisesini kuruyor

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ABD’li ünlü hip hopçu-rapçi Kanye West’in inancın öneminden söz etmeye başladığı ve gençleri yeni projesi aracılığıyla inançla buluşturmak istediği belirtildi.

İngiltere'nin en çok satan tabloid gazetesi The Sun, müzikal şöhreti kadar Kim Kardashian'ın kocası olarak da tanınan Kanye West'in maneviyatla ilgilenmeye başladığını ve kendi kilisesini kurmak için çalıştığını iddia etti.

ABD'nin hip hop-rap sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Kanye West'e yakın kaynaklara dayandırıldığı söylenen habere göre, West, Los Angeles'daki evinin yakınında geniş bir arazi satın aldı.

The Sun'a konuşan kaynak şunları söyledi:

"Kanye, inancı kutlamanın yeni bir yolunu sunacak, dini 21’inci yüzyıla taşıyacak bir kilise geliştirmek istiyor. İnancı onun için çok önemli ve gençlerle bu yolla muhatap olmak istiyor. 21 ülkede kiliseleri olan ve Los Angeles'da Justin Bieber gibiler sayesinde muazzam popüler olan Hillsong'u geçeceğini düşünüyor."

PAZAR AYİNİ KONSERLERİ

Kapsül mesken projesini de değerlendiren kaynak, bunun çılgınca çapraşık ve pahalı bir proje olduğunu, ama orada kalmanın kilisenin müritlerine rapçinin ocak ayından beri her pazar verdiği ve Pazar Ayini diye adlandırdığı konserlere kolay erişim sağlayacağını anlattı.

Nisan ayında Kim Kardashian, Pazar Ayini'nin kocası için şifa deneyimi oluşturduğunu söylemişti.