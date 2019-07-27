Gwyneth Paltrow: Yaşlandıkça kendinizi sevmeye başlıyorsunuz

HABER MERKEZİ

ABD’li yıldız oyuncu Gwyneth Paltrow, “Belirli bir yaşa eriştikten sonra cinsiyetlerin bir önemi kalmıyor. Zaman geçtikçe kendinizi daha çok sevmeye başlıyorsunuz” dedi.

Kendisine ait internet sitesinden hayranlarıyla buluşan ünlü yıldız Gwyneth Paltrow, yaşlanmayla ilgili açıklamalar yaptı.

46 yaşındaki oyuncu, “Belirli bir yaşa eriştikten sonra cinsiyetlerin önemi kalmıyor. Kırışıyorsunuz ve menopoza giriyorsunuz. Doğurgan ve güzel olamadıktan sonra kadın kimliğiniz bulunsa ne olur ki?” ifadelerini kullandı.

Yaşla birlikte iç güzelliğin ortaya çıktığını belirten ABD’li oyuncu, “Zaman geçtikçe kendinizi daha çok sevmeye başlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Paltrow geçtiğimiz yıl yapımcı ve senarist Brad Falchuk ile dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncunun eski eşi Chris Martin’den Apple ve Moses adında iki çocuğu bulunuyor.