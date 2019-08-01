‘Tarikat Tom Cruise’un kızını görmesine izin vermiyor’

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Scientology tarikatı üyesi olan Tom Cruise'un, tarikat izin vermediği için kızı Suri'yi 6 yıldır görmediği öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Tom Cruise’un Scientology tarikatına üye olduğu için kızı Suri’yle ilişkisini kestiği iddia edildi.

Eski bir Scientology üyesinin iddiasına göre, 57 yaşındaki ABD’li aktör, tarikat tarafından izin verilmediği için, tarikata üye olmayan 13 yaşındaki kızını 2013’ten bu yana görmüyor.

Us Weekly’ye konuşan Scientology kilisesinin eski takipçisi ve Je Suis a Cult Whistleblower: Scientology Kills kitabının yazarı Samantha Domingo, Cruise’un kızıyla en son fotoğrafının 2013 yılında çekilmiş olduğuna işaret etti.

Scientology kilisesi, iddiaları yalanladı.

Katie Holmes ile 6 sene evli kaldıktan sonra, üye olduğu Scientology tarikatının sert kuralları sebebiyle evliliğini bitiren Tom Cruise, kızlarının velayetini de annesine bırakmıştı.

Cruise’un, Scientology tarikatına üye olan, Nicole Kidman ile evli oldukları dönemde evlat edindikleri çocukları Isabella (26) ve Connor (24) ile ise sorunu bulunmuyor. Ancak çocukları bu defa Nicole Kidman göremiyor.

Çocuklarını yıllardır göremeyen Kidman, “Onlar yetişkin insanlar. Kendi kararlarını alabilirler. Scientologists olmaya karar verdiler. Bir anne olarak benim işim onları sevmek. Bu hoşgörünün bir örneğiyim ve şuna inanıyorum ki çocuğunuz ne yaparsa yapsın, onu sevmeniz gerekir” demişti.