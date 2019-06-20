‘Beyonce daha koyu tenli olsaydı başarılı olamazdı’

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Beyonce'nin babası Mathew Knowles, müzik sektöründe renkli olmakla ilgili konuşarak, "Kızım daha koyu tenli olsaydı bu kadar başarılı olamazdı" dedi.

Beyonce’nin menajer, müzik yapımcısı ve plak şirketi sahibi babası Mathew Knowles, müzik endüstrisinde siyah tenli olma konusunu tartışmaya açtı.

67 yaşındaki Knowles, katıldığı bir radyo programında, açık ve koyu ten rengi algısı ve kızı Beyonce hakkında konuştu.

Knowles, “Müzik endüstrisinde hala ayrımcılık var. Programcılar güzellik imajıyla çok ilgililer. Whitney Houston’ın fotoğraflarına baktığınızda renginin ne kadar açıldığını görürsünüz. Renkli olmakla ilgili algı böyle. Ne kadar açık renkliyseniz o kadar iyi; siyah insanlar için bile böyle” dedi.

Kızı Beyonce’nin renk konusundan ne kadar etkilendiği hakkında da konuşan Knowles, “Kızım daha koyu tenli olsaydı bu kadar başarılı olamazdı. Rengi başarısını etkilerdi” ifadesini kullandı.

Knowles, daha önce verdiği bir röportajda, kendisinin ten rengiyle ilgili tavrının da derin kökleri olduğunu, örneğin 31 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı, çocuklarının annesi Tina'yı ilk gördüğünde beyaz sanarak ilişki kurduğunu belirterek, “Sonradan öğrendim ki beyaz değilmiş, aslında siyah yanıyla son derece barışıktı” demişti.